Rottweil Per Telefon regelrecht bombardiert

Die Angaben der Angeklagten sind wirr, sie widerspricht sich immer wieder, meint, der 37-Jährige würde unter Medikamente und unter Druck gesetzt. Ja, er würde sogar erpresst und dazu genötigt, sich nicht mit ihr zu treffen. So erklärt sie sich sowohl die Anzeigen des 37-Jährigen, als auch ein inzwischen ergangenes Gerichtsurteil, nachdem sie sich ihm nicht mehr nähern darf.

Als der Angeklagten SMS an den 37-Jährigen verschickt von ihrem Handy vorgehalten werden, schüttelt sie den Kopf. In zwei SMS heißt es, "Das ist mein Mann. Lasst ihn sofort ran. Ich bringe euch um", und "Willst du, dass ich mich umbringe? Das tue ich für dich". Die Richterin liest zahlreiche Kurznachrichten vor, berichtet von Aktivitätsanalysen der Polizei, die besagen, dass die 52-Jährige an manchen Tagen im Minutentakt beim Nebenkläger angerufen hat. Dazu kommen beispielsweise 94 SMS an nur drei Tagen. Die Reaktion der Angeklagten: "Das war ich nicht." Warum der 37-Jährige ihr denn laut den Protokollen nie geantwortet habe? "Das konnte er ja auch nicht", meint die Hartz-IV-Empfängerin. Näher erklärt sie diese Aussage nicht.

An einer Stelle versucht die vierfache Mutter den Spieß umzudrehen, meint über den Nebenkläger: "Mir ist das jetzt auch peinlich, dass der so spinnt." An einem anderen Punkt sagt sie wiederum: "Ich möchte mich auch bei ihm entschuldigen, wenn ich ihn verletzt habe."

Wie steht es um das Urteilsvermögen und die Steuerungsfähigkeit der vermeintlichen Stalkerin? Eine psychiatrische Gutachterin äußert sich im Prozess unentschlossen, als es um die Frage einer möglichen Persönlichkeitsstörung geht. Ihrer Meinung nach seien nicht alle Kriterien für eine paranoide Schizophrenie festzustellen. Aber: Die 52-Jährige habe im Laufe der Zeit einen immer intensiveren Beziehungswunsch entwickelt, der dazu geführt habe, dass sie die Realität nicht mehr richtig einschätzen könne.­ Eine anhaltend wahnhafte Störung sei bei der Wellendingerin nicht auszuschließen.

Das Verfahren wird fortgesetzt.