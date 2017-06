Rottweil Paralympics-Sieger verewigen sich

Eva Moosmann, Mitarbeiterin der Stadt Rottweil für den Bereich Kultur und Sport, überreichte den zwei amtierenden Weltrekordhaltern in ihrer Behindertenklasse im Namen der Stadt Rottweil ein kleines Präsent. Den zwei Athleten hat es so gut in Rottweil gefallen, dass sie schon ihr Kommen für das Springermeeting 2018 zugesagt haben.

Erst vor Kurzem haben die beiden Athleten einen neuen Weltrekord gestoßen. Der kleinwüchsige Niko Kappel hat in München ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Mit 13,78 Metern verbesserte Kappel in seiner Startklasse F41 seine Bestmarke um 21 Zentimeter. Dies bedeutet einen Weltrekord.

Auch Kugelstoßer Sebastian Dietz hat einen neuen Weltrekord in seiner Heimat Bad Oeynhausen aufstellt und dabei erstmals die magische Schallmauer mit 15 Meter durchbrochen. Dazu übertraf er noch seine eigene Bestleistung um 60 Zentimeter. Der 32-Jährige zeigte einen sensationellen Wettkampf. Er schaffte es dreimal über die 15-Meter–Marke und krönte seinen Auftritt mit dem Weltrekord in seiner Startklasse F36. Und das sieben Wochen vor der Weltmeisterschaft in London.