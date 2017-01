Rottweil OB lädt am Sonntag zum Bürgerempfang

"Alle Bürger sind herzlich eingeladen, gemeinsam in der Stadthalle ins neue Jahr zu starten", so Broß. Der Oberbürgermeister hat laut Pressemittteilung der Stadt zudem wieder viele namhafte Förderer aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kirchen, Kultur, Schulen, Vereinen und Verwaltungseinrichtungen eingeladen. Broß wird in seiner Neujahrsansprache das Jahr 2016 aus kommunalpolitischer Sicht Revue passieren lassen und einen Ausblick auf 2017 geben. Zudem wird das Veranstaltungsprogramm "Jahr der Türme" rund um die bevorstehende Einweihung des Testturms Thema sein.

Anschließend zeichnet der OB drei verdiente Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben Rottweils mit der Bürgermedaille aus. Das musikalische Programm gestaltet die Stadtkapelle. Nach dem offiziellen Teil findet ein Stehempfang im Foyer statt, eingerahmt vom Ensemble "I Solisti di Salon" der Musikschule der Stadt Rottweil. Es sind keine Einlasskarten erforderlich. Beginn ist um 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr).