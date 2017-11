Rottweil Neufra wird zum Narrendorf

Rottweil-Neufra. Das Ringtreffen richtet die Zunft anlässlich ihres Jubiläums zum 60-jährigen Bestehen aus. Zunftpräsident Muhamed (Momo) Agusi informierte in der Hauptversammlung der Burgnarrenzunft zahlreiche Mitglieder über den Stand der Vorbereitungen. Für Freitag und Samstag seien zwei Brauchtums­abende geplant, an denen je die Hälfte der Ringzünfte teilnehmen werde. Am Samstag, 17 Uhr, werden die Baumsteller der Haugiebel-Zunft Heinstetten traditionsgemäß einen Narrenbaum stellen. Der Sonntag beginnt mit einer Messe für Narren und dem Zunftmeisterempfang, bevor dann ab 13.30 Uhr der große Umzug mit 23 Ring- und fünf Gastzünften startet. Die Zunft rechnet dabei mit rund 3000 Narren und mit bis zu 5000 Zuschauern. Die Umzugsstrecke beginnt an der Sulzbachstraße und endet am Festplatz an der Karl-Stimmler-Halle, wo zwei Festzelte auf das närrische Publikum warten. Besonders erfreut zeigte sich Agusi, dass sich bei der Zunft 21 Besenwirtschaften für das Ringtreffen angemeldet haben. "Ein ganz tolles Ergebnis für unseren kleinen Ort und für uns auch ganz wichtig, weil wir immer eines wollten: ein richtiges Narrendorf", freut sich Agusi auf das Ereignis.

Mammutaufgabe wirft seine Schatten voraus

Natürlich seien für solch eine Großveranstaltung umfangreiche Planungen notwendig. So gebe es viele organisatorische Anforderungen, ein Sicherheitskonzept und ein Verkehrs- und Parkkonzept. Vom Kreisverkehr Saline nach Neufra werde ein Busshuttle eingerichtet. Die Ortsdurchfahrt Neufra werde am Sonntag von 11 bis 18 Uhr gesperrt sein. Besucher könnten entlang der Ortsverbindungsstraße zwischen Neufra und Saline einseitig parken.