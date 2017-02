Rottweil "Neckar Line" bekommt Konkurrenz in Hessen

Hier wie dort steht die Gemeindeverwaltung hinter dem Projekt. Und am Rande gibt es noch eine Parallele: Sowohl der Bürgermeister Volker Becker als auch Oberbürgermeister Ralf Broß bewerben sich jeweils um eine weitere Amtszeit in ihren Kommunen.

In Diemelsee ist die Idee bei einer Bürgerwerkstatt 2013/14 entstanden, die sich Gedanken über die Weiterentwicklung der touristischen Einrichtungen gemacht hat. Göbel stieß laut den Berichten in der Waldeckischen Landeszeitung darauf im April vergangenen Jahres bei einem Aufenthalt in Tirol auf die "highline 179" in Reutte. So etwas wäre doch eine echte Attraktion für den Diemelsee, habe er sich gedacht. Mittlerweile hat sich auch eine Abordnung des Heringhäuser Ortschaftsrats und aus Kommunalpolitikern ein Bild gemacht und sei begeistert aus Reutte zurück gekommen. Noch eine Parallele also.

So wie bei der Namensfindung für die "Neckar Line" Reutte die Steilvorlage lieferte, greift auch die Investorengruppe in Nordhessen darauf zurück: "Lakeline Diemelsee" taufte der Grebensteiner Planer Detlef Schmidt den geplanten Bau, für den Göbel 1000 Besucher am Tag als realistisch einschätzt.

Die Vorbereitungen laufen demnach seit etwa einem Dreivierteljahr. Die Behörden wie das Kasseler Regierungspräsidium seien bereits involviert. Das Projekt werde als "äußerst umweltverträglich" und unkompliziert angesehen, so dass die Beteiligten zuversichtlich sind, das Genehmigungsverfahren zügig über die Bühne zu bringen. Vor etwas mehr als einer Woche haben die Diemelseer Gemeindevertreter die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans auf den Weg gebracht.

Übrigens: Wie die Waldeckische Landeszeitung weiter berichtet hat, soll das österreichische Architektenbüro Walch mit dem Bau der Hängebrücke beauftragt werden, die auch die "highline 179" errichtet hat.

Und mindestens noch eine Parallele gibt es zwischen der "Neckar Line" und der "Lakeline": Wie in Rottweil reagierten die Zeitungsleser in Diemelsee spontan mit Kommentaren wie "maßlose Gigantomanie", ein "zweifelhaftes Denkmal" oder auch "wie ein Stück aus einer anderen Welt".

Auch das klingt irgendwie vertraut. Indes: Geben die Rottweiler am 19. März beim Bürgerentscheid grünes Licht für die weitere Planung wäre die "Neckar Line" selbst in der aktuell kürzeren Version mit 600 Metern die längere Hängebrücke.