Rottweil Narrentag: Innenstadt für Verkehr gesperrt

Am Sonntagmittag, 22. Januar, findet ab 14 Uhr der große Umzug aller vier Zünfte statt. Hierfür wird die Königstraße ab dem Kreisverkehrsplatz beim Landratsamt in Richtung Innenstadt, die Hochbrücktorstraße, der Friedrichsplatz, der Kriegsdamm sowie die Untere Hauptstraße ab 10 Uhr gesperrt werden. Die in der Innenstadt liegenden Bushaltestellen können während der genannten Zeit nicht angefahren werden. Es empfiehlt sich deshalb, die am Rande der Innenstadt liegenden Haltestellen zu benutzen.

Für Besucher aus dem Stadtgebiet Rottweil und den Teilorten sowie für Besucher aus Dietingen, Deißlingen, Villingendorf, Zimmern und Horgen werden am Samstag und Sonntag Bus-Pendelverkehre eingerichtet (Linien 1 – 6). Die Busse fahren vor und nach den Umzügen, in der Nacht von Samstag auf Sonntag bis 3 Uhr, am Sonntag bis 20 Uhr. Die genauen Fahrzeiten finden sich im Internet unter www.stadtbus-rottweil.de.

Die Stadtverwaltung empfiehlt Besuchern, die P+R-Parkplätze außerhalb des Stadtkerns anzufahren (diese sind ausgeschildert ab den Stadteinfahrten). Weitere Infos dazu gibt es auf der Internetseite der Narrenzunft unter www.narradag.de.

Während des Wochenendes können auch die Parkplätze der Firma Edeka Culinara genutzt werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Weitere Informationen zum Download:

- Besen- und Ausstellungsplan

- Umzugsstrecke