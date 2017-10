Rottweil Mit Weitblick in die digitale Zukunft

Rottweil. Der Spezialist in Sachen Bürowirtschaft hatte Kunden und Mitarbeiter wenige Tage vor der offiziellen Eröffnung in die Konferenzräume des Thyssen-Krupp-Testturms geladen. Dass Köbele mit der Wahl des Themas "Arbeit der Zukunft" und mit der Wahl des Veranstaltungsorts richtig lag, unterstreicht die Zahl der Anmeldungen: Knapp 200 Teilnehmer kamen nach Rottweil in die Stadt der Türme.

"Digitalisierung ist weit mehr als ein kurzlebiger Trend oder Hype", weiß Laszlo Földesi, Hauptreferent des Innovationstags. Nicht nur die Arbeitswelt, die gesamte Gesellschaft werde sich enorm verändern. Trotz allem sei die Digitalisierung kein Schreckgespenst, vor dem man aus Angst erstarren müsse, im Gegenteil: Mit Partnern wie Köbele könne man erfolgreich durch diesen Transformationsprozess gehen. Auf keinen Fall dürfe man sich den Möglichkeiten der digitalen Welt verschließen.

Georg Seitz, Geschäftsführer bei Köbele, sieht den Innovationstag als wichtigen Bestandteil der Köbele-Philosophie: "Wir bieten unseren Kunden ein Plus an Service und Beratung, unterstützen sie im Tagesgeschäft und bieten moderne Dienstleistungen und Services". Da sei es nur konsequent, die Veranstaltung an einem derart außergewöhnlichen Ort abzuhalten. "Die Atmosphäre in 232 Metern Höhe ist nicht nur atemberaubend", sagt Seitz, "sie beflügelt Referenten und Teilnehmer gleichermaßen".