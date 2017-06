Rottweil Missverständnis führt zu Misstönen

Die Mehrkosten unter anderem: 54 000 Euro beruhen allein auf Preissteigerungen. Aufgrund des erweiterten Radwegausbaus ergaben sich Mehrausgaben in Höhe von 33 000 Euro. Die Gemeinde muss für das Vorhaben einen landschaftspflegerischen Begleitplan erstellen lassen (45 000 Euro). Weiss versucht zu beruhigen: "Das Jahr 2017 läuft gut, wir können die Mehrkosten kompensieren, aber verschmerzen müssen wir sie." Die Gemeinschaftsbaumaßnahme zusammen mit der Stadt Rottweil und der ENRW Energieversorgung wird zum Angebotspreis von rund einer Millionen bei einer Enthaltung an das Balinger Unternehmen Stumpp vergeben. Diesem Votum schließt sich einen Tag später der Gemeinderat Rottweil an.

Auf die Gemeinde Zimmern entfallen davon für die Tief- und Straßenbauarbeiten 500 000 Euro. Für Wasserleitungsarbeiten im Zuge der Straßenbaumaßnahme werden weitere 17 000 Euro veranschlagt. Die Gesamtmaßnahme belastet somit den Zimmerner Haushalt nach Abzug der Fördermittel mit 465 000 Euro.

Der Baustellenverkehr sollte vorwiegend über die Bollershofstraße führen, das wünscht sich Ratsmitglied Winfried Praglowski. Ingenieur Martin Weisser nimmt diese Anregung zwar auf, führt aber Argumente an, die gegen eine solche Forderung sprechen. So erwähnt er die Fahrten zur Biogasanlage, auch wenn sie nur in einer bestimmten Zeit anfielen, des Weiteren weist er auf den Schulbusverkehr hin. Mittwochabend, Gemeinderat Rottweil: Eine gewisse Aufregung herrscht auch im Gemeinderat in Rottweil. Hier spielen weniger die Kosten eine Rolle, als vielmehr die Ansicht, dass das Projekt ein Murks sei. Für die Grünen-Fraktion und die FFR-Stadträte ist das so, weil sie mit ihrem Antrag, einen gemischten Rad- und Fußweg parallel zur Straße anzulegen, krachend scheitern. Den vier Ja- stehen 19-Nein-Stimmen gegenüber.

Gravierender für den Verlauf der kurzen Debatte indes ist ein anderes Detail. Die Stadträte gehen davon aus, die gemeinsame Maßnahme zum Ausbau der Straße, die den Rottweiler Ortsteil Hausen mit Zimmern verbindet, ende am Ortseingangsschild von Zimmern und damit vor einer gefährlichen Engstelle, dem Hohlweg. Das lässt das gesamte Projekt als obsolet erscheinen. Die besagte Stelle just am Ortseingang von Zimmern ist so schmal, dass nicht einmal zwei Autos aneinander vorbeifahren können. Dabei wird dieses Straßenstück nicht nur von Bussen passiert, die die Maximilian-Kolbe-Schule ansteuern, sondern auch von Schülern auf dem Fahrrad benutzt. Von einem "Schildbürgerstreich" ist im Rottweiler Rat die Rede. Und von "Schwachsinn". Es ist ein Missverständnis. Ein Blick auf die entsprechenden Pläne, die die Gemarkung Zimmern betreffen, würde genügen. Die Auflösung – Anruf im Rathaus in Zimmern, Gespräch mit Anja Schaber: Wir benötigen kurz, um zu lokalisieren, wo überhaupt das Problem liegt. Denn freilich wird die Maßnahme, der Ausbau der Straße mitsamt Gehweg und einer Verschwenkung, in den Ort hineingezogen. Der Ausbau endet auf Höhe der beidseitigen Bebauung der Hausener Straße, kurz bevor die Straße Bäumles­äcker in die Hausener Straße einmündet, etliche Meter nach dem Ortsschild. Auch der Rest der Straße solle gemacht werden, so Anja Schaber. Das Planverfahren laufe. Aufgrund der bisherigen Mehrkosten sei indes nicht mit einer raschen Umsetzung zu rechnen.