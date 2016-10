Kreis Rottweil Mehrere Gaststätten gewaltsam heimgesucht

In Rottweil bahnt sich ein zähes, mehrtägiges Verfahren an, zur Sache wollen die fünf jeweils anwaltschaftlich vertretenen und mehrheitlich in Tuttlingen gemeldeten Angeklagten nichts sagen.

Zunächst war man im Lauf dieses Jahres vierköpfig unterwegs. Ein 28-Jähriger stieß später hinzu, dem jungen Mann werden lediglich zwei Tatbestände zur Last gelegt. Schon am ersten Verhandlungstag flossen bei einem der Männer und einer Angehörigen in der Zuhörerreihe die Tränen, nach dem Wohnsitzwechsel in die Bundesrepublik scheint manch persönlicher Traum wohl schon geplatzt zu sein. Zum Verfahren sind zwei Dolmetscher und ein medizinischer Sachverständiger geladen.

Drei der Männer haben keine Berufsausbildung, ein weiterer soll deutliche Alkoholprobleme haben. Der 37-Jährige kommt aus einem Elf-Personen-Haushalt und hat acht Geschwister. Vater und Mutter sind im Ruhestand und leben im polnischen Warschau.