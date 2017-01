Rottweil Martin Luther steht im Mittelpunkt

Kreis Rottweil. In Rottweil wie in der Region gebe es ein gutes und gelingendes ökumenisches Miteinander, was sich gerade auch in den vielfältigen Veranstaltungsformen der vergangenen Jahre zeige, teilt die KEB mit. Der Leiter der katholischen Erwachsenenbildung, Frido Ruf, sieht im diesjährigen Reformationsgedenken eine besondere Chance darin, das Trennende zu überwinden und die Gemeinsamkeiten weiter zu fördern.

Was Luther gerade auch den Katholiken zu sagen hat, wird in einem Vortrag mit der Theologin Daniela Blum von der Universität Tübingen am 27. April beleuchtet. Sie zeigt den Reichtum, die Verhängnisse und die Bandbreite der Beziehung Luthers zu Katholiken aus verschiedenen Epochen auf.

Einer, der zu seiner Zeit auch immer wieder versucht hat, seine Kirche zu erneuern, ist der heilige Franz von Assisi. Unter dem Thema "Franziskus heute begegnen" steht die Auszeitwoche vom 20. bis 27. Mai in Assisi und Umgebung mit Wanderungen und Besinnung.