Rottweil Leichter zurückkehren

Informationen zur Lage auf dem Arbeitsmarkt

Bei dem Termin erhalten Frauen und Männer nach der Familienphase Informationen zu den Themen "Arbeitssuche" und "Wiedereinstieg in den Beruf".

Dabei werden die Teilnehmenden über den aktuellen Arbeitsmarkt, über Arbeitszeitmodelle und Einflussfaktoren auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf informiert. Weiterhin wird das Thema "Stärken und Schwächen" behandelt. Claudia Martin von der Management- und Kommunikationsberatung "Kommunikation ist Kunst" (KiK) hilft zu entdecken, wo neben den Schwächen auch die eigenen Stärken liegen und wie diese gezielt kommuniziert werden können. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 26. Januar, in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr im BiZ-Gruppenraum in der Agentur für Arbeit Rottweil, Neckarstraße 100, in Rottweil statt.