Rottweil Kulinarisches und viele Geschichten rund um den Apfel

Aber allein vom Apfelanbau habe das Journalistenpaar nicht leben wollen. Und so schrieben sie im Laufe der Jahre unzählige Bücher rund ums Kochen und Genießen. Zudem sind sie für ihre beliebte Kochsendung im Einsatz. Die beiden haben sich zur Aufgabe gemacht, den Leuten den guten Geschmack wieder nahe zu bringen und ihnen zu zeigen, was gute Lebensmittel sind und was man aus ihnen alles machen kann. Einige ihrer Produkte, die in der Buchhandlung seit kurzem erhältlich sind, ließen sie die Gäste verkosten und erzählten von der Produktion in ihrer heimischen Gutsküche, die den meisten aus dem Fernsehen ohnehin bekannt sein dürfte.

Die beiden passionierten Hobbyköche und Autoren erzählten von ihren Reisen, den Umgang mit Lebensmitteln in anderen Ländern und natürlich von der Produktion der kulinarischen Kostbarkeiten, die sie dem Publikum kredenzen.

Und so mancher Zuhörer war überrascht, was in einem Apfel alles drinsteckt, welches Aroma Äpfel entfalten – "wenn man gut mit ihnen umgeht" – und wie vielfältig man sie verwenden kann.