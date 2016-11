Rottweil Kreatives Schaffen

Kreatives Tanzen (ab fünf Jahre wird ab dem 16. November im VHS-Seminargebäude, Gymnastikraum, Schlössle in Schramberg, geboten. In den Räumen der VHS Schramberg findet ab heute, Donnerstag, 15.15 bis 16.45 Uhr, auch der Kurs Kinderwerkstatt (ab vier Jahre) statt. Auf die große Nachfrage von Eltern und Kindern nach einer Fortsetzung des im Juli abgeschlossenen Kurses reagiert die Jugendkunstschule Kreisel mit einem erneuten Angebot im Bereich der ästhetischen Früherziehung. Je früher die Kinder in jungen Jahren an das kreative Arbeiten mit allen Sinnen herangeführt werden, desto intensiver können sich Fantasie, Feinmotorik und Forschergeist entwickeln, heißt es in einer Pressemitteilung. Anmeldungen: JKS Kreisel, Telefon 07423/8 62 75 66 oder sekretariat@kunstkreisel.de.

In Sulz gibt es zum neuen Kursangebot Trickfilm, Comic, Manga und Fantasy (ab zehn Jahren) einen Schnuppertermin am Freitag, 11. November, 16 bis 17.30 Uhr. Eine Einführung in die Trickfilmherstellung erfolgt nebenbei, denn dieses Angebot soll ab kommendem Jahr zum festen Bestandteil des Sulzer Jugendkunstschulangebotes werden.

Auch Schnupperkurse machen Appetit auf die Angebote