Rottweil Kindergartensätze steigen gebremst

Eltern von Kindern unter drei Jahren, also in einer Krippe oder einer altersgemischten Gruppe, müssen hingegen nach dem Jahreswechsel die geplanten Erhöhungen in voller Höhe einrechnen. In diesem Bereich lägen die Gebühren unter den Empfehlungssätzen der Verbände, erklärte die CDU, warum sie diese vorgeschlagenen Erhöhungen als notwendig erachte. Anders sehen das SPD und FFR. Die Forumsmitglieder Heide Friederichs und Reiner Hils wollten Kindergarten- wie Krippenbeiträge pauschal um zehn Prozent anheben. Die SPD-Fraktion schlug vor, die Erhöhung häppchenweise auf drei Jahre verteilt anzugehen.

In welchen Nuancen sich die Anträge auch unterschieden – dass die Elternbeiträge erhöht werden müssen, soll das Betreuungsangebot aufrecht erhalten werden, darin waren sich alle Stadträte einig. "Was wollen, was können und sollten wir uns leisten", rief Bürgermeister Christian Ruf als zentrale Fragen in Erinnerung. Es gehe darum, den Spagat zu schaffen zwischen einer moderaten Erhöhung für die Eltern und der Haushaltslage der Stadt, stellte Jochen Baumann (Grüne) klar.

Einem gefiel die bisherige öffentliche Diskussion über das Thema gar nicht: FWV-Sprecher Martin Hielscher. Die Stadtverwaltung habe in ihrem Vorschlag genau das umgesetzt, was der Gemeinderat in der Klausurtagung gefordert habe, trat er der Kritik entgegen, der die Verwaltung zuletzt ausgesetzt war. Und er widersprach der Darstellung, die Erhöhung falle über die Maßen aus. Weniger als einen Euro koste die Betreuungsstunde – "das ist sozial".

Dem Vorschlag der Freien Wähler zwischendurch, die Entscheidung über die Kindergartenbeiträge in die Haushaltsberatung zu vertagen, folgten die übrigen Stadträte nicht. Sie wollten gestern einen Knopf dran machen – auch um die Gebührenänderung rechtzeitig zum 1. Januar auf den Weg bringen zu können. Noch geschlossener folgte das Gremium der Idee der Grünen, den Eltern nun ein Infoblatt an die Hand zu geben, das auf die verschiedenen Angebote zur Kostenübernahme der Kinderbetreuung aufmerksam macht.