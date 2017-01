Rottweil Kaum Schnee-Unfälle im Kreis

Es sei relativ ruhig, erklärte Polizeisprecher Michael Aschenbrenner auf Nachfrage unserer Zeitung. Das liege vermutlich auch daran, dass sich der Berufsverkehr wegen der Ferien noch in Grenzen hält.

Lediglich am Nachmittag gingen einige Meldungen aus dem Landkreis ein. So rutschten zum Beispiel in der Rosenfelder Straße in Oberndorf mehrere Autos ineinander. Der Unfall ereignete sich um 16.55 Uhr. Augenscheinlich sei niemand verletzt worden, sagte Aschenbrenner. Es blieb also bei Sachschäden.

Bereits um 16.17 Uhr wurde der Polizei eine Verkehrsbehinderung gemeldet: Demnach war ein Lastwagen auf der L 412 zwischen Sulz und Dornhan-Weiden hängengeblieben.