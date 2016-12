Rottweil Jugendtreff: Organisation ist alles

Kreis Rottweil. Selbstorganisation ist eines der Prinzipien der Jugendarbeit. Jenseits von Familie, Schule und Ausbildung können junge Menschen hier lernen, ihre eigenen Interessen selbst in die Hand zu nehmen und Angebote nach ihren Wünschen selbst auf die Beine zu stellen. Besonders stark zum Ausdruck kommt dies in selbstverwalteten Jugendtreffs, deren Leitung laut Mitteilung viel Spaß machen kann, aber auch große Verantwortung bedeutet. Zur Vorbereitung auf dieses Ehrenamt bietet die Stadtjugendpflege Oberndorf seit einigen Jahren den eintägigen Workshop "Selbstorganisation offener Jugendtreffs" an. Er richtet sich an Jugendliche, die in selbstverwalteten Jugendtreffs – einem Bauwagen, einer clubähnlichen Clique oder ähnlichen Einrichtungen – engagiert sind und dort leitende Funktionen übernehmen wollen. In theoretischen Kurzreferaten, mehr noch aber in praktischen Übungen und Spielen, erfahren die Jugendlichen alles Notwendige, damit in ihrem Jugendclub alles glatt läuft.

Kritische Situationen üben

Kürzlich wurden 15 angehende Jugendtreff-Leiter aus Sulz, Holzhausen, Hopfau, Lindenhof und Lackendorf im Jugendhaus Sulz ausgebildet. Das umfassende Programm umfasste unter anderem Themen wie Organisationsstruktur, Hausordnung, Finanzen, Jugendschutz, Aufsichtspflicht, Schutzauftrag, Versicherungen und Eventplanung. Auch das Verhalten in kritischen Situationen wurde geübt. Neben Heidi Kuhring von der Stadtjugendpflege Oberndorf, konnten auch Aída Serrano vom Jugendreferat Dunningen-Eschbronn und Kreisjugendreferent Konrad Flegr ihr umfangreiches Wissen an die Jugendlichen weitergeben.