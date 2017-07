Rottweil Interesse an Kläranlage ist groß

Die Entsorgung des Abwassers geht alle an, sagte ENRW-Geschäftsführer Christoph Ranzinger am Freitagabend beim Festakt zum Kläranlagenjubiläum. Doch ob das auch die Bürger so sehen, konnten die Verantwortlichen der Anlage nicht so recht einschätzen. Zwei Wochen lang hatten sie intensiv geplant und das Gelände für die Besucherströme entsprechend präpariert. Ob diese kommen würden, das wussten sie nicht. Noch am Freitag bangte man etwas.

Doch gestern ging es Schlag auf Schlag. "Wir hatten bereits vor elf Uhr zwei Führungen, obwohl wir ja eigentlich erst um elf aufgemacht haben", freut sich Andreas Reichert, Abteilungsleiter Stadtentwässerung, angesichts der hervorragenden Besucherzahlen. Und auch Geschäftsführer Christoph Ranzinger strahlte über das ganze Gesicht, als er gestern Mittag auf die Anlage kam. "Das ist super. Wir sind begeistert. Und die Besucherzahlen haben unsere Erwartungen weit übertroffen", freute er sich.

Im 30-Minuten-Takt wurden technische Führungen über die Kläranlage und Kunstführungen durch die begleitende Kunstausstellung (siehe untenstehenden Bericht) angeboten. Und sie waren alle gut besucht. Interessierte aller Altersklassen, Eltern mit ihren Kindern und Großeltern mit ihren Enkeln waren anzutreffen. Aber nicht nur die Anlage selbst, sondern auch das Kanalvideofahrzeug, mit dem die Kanäle der Stadt per Kamera befahren und inspiziert werden, sowie der Stand des Kompetenzzentrums für Spurenstoffe oder das Vermessungsfahrzeug stießen auf großes Interesse. Und auch einen Rückblick in die Historie gab es zu bestaunen. Gezeigt wurde das Entwässerungssystem der Antike, von dem Teile an der Pelagiuskirche gefunden wurden und ein Deichelsystem aus dem Mittelalter.