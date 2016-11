Rottweil In Sachen Narrentag ein alter Hase

Fiebern Sie dem Narrentag in Rottweil schon entgegen?

Na selbstverständlich! So ein Narrentag ist immer etwas Besonderes, der Viererbund sowieso. Ich glaube, das ist mein neunter Narrentag als Elferrat und der fünfte als Zunftmeister.

Was ist das Besondere an Narrentagen in der ältesten Stadt des Landes?