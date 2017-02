Rottweil In Öfen lauert die stille Gefahr

Rottweil. " Meistens sind in solchen Fällen die Fenster zu, es befindet sich ein Gasbrenner im Raum und irgendwann ist der Sauerstoff verbrannt", erklärt Stadtbrandmeister Frank Müller auf Nachfrage. "Kohlenstoffmonoxid ist bei der Grundausbildung der Feuerwehr ein allgegenwärtiges Thema. Häufige Gefahren sind Feuerstätten in Gartenhäusern, die nicht kontrolliert werden müssen und oft falsch eingebaut werden", so Müller.

Kohlenstoffmonoxid (CO) entsteht bei der unvollständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger Materialien unter hoher Temperatur und geringer Sauerstoffzufuhr. CO ist in den Abgasen von Motoren, Hoch- und Gasöfen enthalten. Gefahrenquellen sind insbesondere, defekte oder fehlerhaft betriebene Heizanlagen, offene Feuerstellen, defekte Gasleitungen oder laufende Ottomotoren in abzugsbehinderten Räumen. "Logischerweise gibt es im Winter immer mehr Fälle, als im Sommer, da zur Winterzeit einerseits mehr geheizt wird und dabei häufig die Fenster geschlossen bleiben, andererseits können manche Holzkamine wetterbedingt nicht abziehen", berichtet Müller. "CO ist so gefährlich, weil das Gas unsichtbar, geruchs- und geschmackslos ist, nicht die Atemwege reizt und unbemerkt vom Kellergeschoss in die oberen Etagen vordringen kann. Giftig ist es, weil es an Hämoglobin bindet und so die Sauerstoffzufuhr im Blut verringert."

H äufig bleibt es unentdeckt