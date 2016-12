Rottweil "Ich finde die Aufgabe spannend"

Nach dem Abitur leistete Annegret Künstel zunächst ein Soziales Jahr im Elsass und besuchte dann das Sprachenkolleg in Stuttgart, um Hebräisch und Griechisch zu lernen, was für das Theologiestudium Voraussetzung ist. Im Anschluss begann sie ihr Studium in Tübingen. Nach der Zwischenprüfung wechselte sie an die Humboldt-Uni Berlin. Wenig später nahm sie an einem Austauschprogramm mit Südafrika teil, wo sie ihren Master gemacht hat. "Diese Zeit war sehr spannend und prägend, da es dort ganz andere gesellschaftliche Fragestellungen gibt als bei uns", erzählt sie. In dieser Zeit habe sie auch ein Gemeindepraktikum in einer deutschen Gemeinde absolviert.

Nach einem weiteren Jahr Berlin und Examensvorbereitungen stand das Vikariat auf dem Programm. Dies absolvierte sie in Freiberg am Neckar. "Da habe ich Gemeindearbeit richtig kennen gelernt". Im Anschluss arbeitete sie zwei Jahre lang am Sindelfinger Krankenhaus als Krankenhauspfarrerin und absolvierte zudem eine klinische Seelsorgeausbildung. Nach dieser Zeit wechselte sie als Repetentin ans evangelische Stift, wo sie aktuell tätig ist.

Am 1. April tritt sie die Stelle in Rottweil an. Investitur ist am 2. April, ab 9.30 Uhr in der Predigerkirche. "Und im März werde ich dann vermutlich umziehen", plant sie.