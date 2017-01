Rottweil Höchst kompetenter Altphilologe

Hans-Friedrich Treber war von 1964 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2002 als Lehrer am Albertus-Magnus-Gymnasium tätig, er unterrichtete die Fächer Latein und Griechisch. Er war ein höchst kompetenter Altphilologe, verkörperte aber nicht nur die wissenschaftliche Seite des Humanismus, sondern ebenso die humane. Die Schüler schätzten seinen Unterricht, sie liebten und verehrten ihn wegen seiner Güte und Freundlichkeit.

Durch diese Eigenschaften war Hans-Friedrich Treber in hervorragender Weise geeignet, die verantwortliche Tätigkeit des Oberstufenberaters wahrzunehmen. In dieser Funktion stand er den Schülern mit Sachkenntnis und gutem Rat zur Seite bei der schwierigen Wahl der Kurse in der reformierten Oberstufe. Damit war er auch für die Schulleitung ein unentbehrlicher Mitarbeiter.

Sein Verhältnis zum Kollegium war hervorragend. Er galt als vertrauenswürdiger Gesprächspartner, der mit seinem Humor und seiner Gelassenheit die Sympathie aller seiner Kollegen gewinnen konnte. Auch für die Eltern war er in allen Fragen von Erziehung und Unterricht ein überaus geschätzter Partner. Die Schulgemeinschaft, die ihn erlebt hat, wird sich seiner stets mit Dankbarkeit erinnern.