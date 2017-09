Rottweil Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt

Kreis Rottweil. Erschrockene Mienen, getrübte Stimmung: Nach den ersten Hochrechnungen herrscht bei der Wahlparty der SPD in Wurmlingen wahrlich keine Feierstimmung. "Absolut katastrophal", nennt Direktkandidat Georg Sattler das historisch schlechte Ergebnis, "es ist ein Denkzettel für uns". In ersten Erklärungsversuchen später gibt sich Sattler pragmatisch: "Es ist schwierig, es ist eine Wahl – Deutschland hat entschieden." Sattler findet aber auch einen positiven Aspekt: Bei der Erststimmen habe er ein besseres Ergebnis als die Partei bei den Zweitstimmen, was er als Erfolg seines Wahlkampfteams verbucht. Er gibt sich kämpferisch: Sollte es gewünscht sein, wolle er in vier Jahren wieder antreten.

Ein paar Meter weiter bei der Hirsch-Brauerei sind auch die Reaktionen der CDU-Mitglieder mehr als verhalten. Bis auf ein Mädchen, das mit einem Luftballon spielt, scheint keiner wirklich froh angesichts des "enttäuschenden" Ergebnisses. "Wir haben uns diesen Wahlabend in der Union anders vorgestellt", bedauert Landes-Justizminister Guido Wolf. "Wenn man so viel an Stimmen und Zustimmung verliert, dann ist das für diejenigen, die in den vergangenen Wochen auf den Märkten gestanden haben, ein bitteres Ergebnis." Ein Trost ist den Mitgliedern und Wolf, dass die CDU den Regierungsauftrag behalten hat.

Auch Direktkandidat Volker Kauder äußert im Gespräch mit unserer Zeitung gemischte Gefühle. Er hatte die Hochrechnungen vor laufender Kamera in Berlin verfolgt. "Ich hätte mir natürlich ein besseres Ergebnis gewünscht, aber ich bin dankbar, dass mich meine Wähler zum achten Mal direkt in den Bundestag gewählt haben", sagt Kauder. "Ich werde in der kommenden Legislaturperiode alles tun, um den Wahlkreis weiter voranzubringen", kündigt der Vorsitzende der Unionsfraktion an.