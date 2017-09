Kreis Rottweil. Weil eine 24-jährige Renault-Fahrerin am Dienstag gegen 6.40 Uhr an der Autobahnauffahrt Sulz einen ihr auf der Landstraße 409 entgegenkommenden VW-Kombi übersah, kam es zu einer heftigen Karambolage, bei der der Renault frontal gegen die linke, vordere Fahrzeugecke des Volkswagens stieß. Durch den Aufprall wurde der französische Kleinwagen zurückgeschleudert und schließlich an einer Leitplanke zum Stehen. Die Fahrerin des Renaults, ihr 21-jähriger Beifahrer und der VW-Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in umliegenden Krankenhäuser. Die Feuerwehr Vöhringen war mit 18 Mann und zwei Fahrzeugen zur Bergung der Autos vor Ort. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13 500 Euro.