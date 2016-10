Rottweil Hausener Musiker spielen am Schwarzen Tor auf – in Trier

Beim anschließenden Mittagessen und einer Weinprobe in einem Weingut verkosteten die Musiker dann den viel gelobten Wein. Abends spielte der Musikverein Hausen bei gutem Wetter auf dem Straßenfest in Erden an verschiedenen Stationen. Er habe dabei die zahlreichen Besucher zum Mitklatschen und Tanzen gebracht, heißt es weiter. Ein zusätzlicher Höhepunkt war der Auftritt auf der Sommerbühne der Stadt Trier direkt an der Porta Nigra.

Nachmittags ließen sich die Musiker bei einer kurzweiligen Stadtführung die Unterschiede zwischen dem Rottweiler und dem Trierer Schwarzen Tor erklären und noch weitere kleine und große Besonderheiten der Stadt Trier zeigen. Der Abend klang dann bei dem einen oder anderen Glas Wein aus. Montags machte sich der Bus – um einige gute Flaschen Wein schwerer – wieder auf den Weg nach Hausen.