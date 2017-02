Rottweil Hängebrücke zieht jetzt schon Besucher an

Die Hängebrücke "Neckar Line" bewegt die Bürger. "Das war richtig interessant", sagte ein Rottweiler, der die Infoveranstaltung in Neukirch besuchte. Eigentlich hätte man ja meinen können, dass über die Hängebrücke schon viel gesagt worden ist. Doch die Aufmerksamkeit für das Unterfangen lässt nicht nach. In Neukirch kamen rund 40 Besucher, im vergleichsweise kleinen Feckenhausen waren es sogar noch mehr. Investor Günter Eber­hardt kann es nur recht sein. Er braucht Ja-Stimmen für den Bürgerentscheid am 19. März. "Wir sind keine Wahlkämpfer", sagte Roland Haag, Projektleiter der Firma Eber­hardt Bewehrungsbau. Aber natürlich sei klar: "Jede Stimme zählt." Frei von der Leber weg berichtete Haag von der Idee seines umtriebigen Chefs, der weiteren Entwicklung, vom Verständnis für die Anwohner, die damit verbundenen Abwägungen und Veränderungen, aber vor allem von der Begeisterung für das Projekt.

Die Firma Eberhardt wirkte in Rottweil schon an verschiedensten Projekten mit, zuletzt am Testturm. Analysen hätten ergeben, dass der Testturm zwar viele Besucher anlockt, aber nicht gleichermaßen die Rottweiler Innenstadt. Mit der Fußgänger-Hängebrücke bekäme Rottweil nicht nur eine "weitere Sensation", sondern einen klaren Richtungsweiser zur Innenstadt, mithin Kaufkraft für Handel und Gewerbe, ohne die Innenstadt mit höherem Verkehr zu belasten.

Daran zu glauben scheinen alle. Von Massenandrang sprach ein Besucher, der, obwohl Befürworter, sich doch Sorgen um die Idylle im Bockshof macht, also da, wo die Hängebrücke in der Innenstadt andockt. Rottweil könne mit etwa 100.000 Besuchern im Jahr mehr rechnen, sagte Haag. Herunter gerechnet wären das an einem normalen Tag etwa 240 Besucher, mithin etwa 40, die sich zugleich auf der 606 Meter langen Brücke aufhalten. Im Bockshof, in dem sich laut Haag in der Regel nicht mehr als vier, fünf Besucher gleichzeitig tummeln, dürfte sich das bemerkbar machen, für die weitere Innenstadt hingegen sei das zu verneinen.