Rottweil Hängebrücke: Viele Zweifel an Plänen

Beleuchtet werden darin Aspekte, die aus Sicht der Anwohner, aber auch im Hinblick auf den Trassenverlauf bedeutsam sind.

"Da die geplante Brücke nicht einfach irgendwo in der Landschaft ein Tal überwinden soll, sondern mitten in der Stadt und in einer kleinen Exklave, nämlich dem Seehof, andocken soll, verursacht sie schon dadurch extreme Interessenkonflikte", schreiben die Sprecher der BI, Werner Fischer, Gisela Stier und Winfried Hecht. Die erste Animation zur Brücke, mit der die Stadt zusammen mit dem Investor Günter Eberhard zu Jahresbeginn an die Öffentlichkeit gegangen sind, sei längst überholt. Der Verlauf vom Pulverturm zum Testturm ist inzwischen mehrfach verändert worden.

"Der Bockshof wird aus Gründen des Denkmalschutzes, aber auch weil dieser Ort historisch und aktuell betrachtet ein Ort der Ruhe sein soll, nahezu einhellig als Ein- und Ausstieg nicht mehr in Betracht gezogen", stellt die BI in ihrer Mitteilung fest. Rücke die Brücke mit ihrem Zugang nun etwas ab in Richtung Kriegsdamm, so lasse sich nach wie vor nicht verhindern, dass Müll, Lärm und sonstige Unannehmlichkeiten auch den benachbarten Bockshof und seine Anwohner mit treffen.