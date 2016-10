Rottweil Hängebrücke: Ist Zeit reif für Bürgerentscheid?

Rottweil - Am Montag wird sich die Dialoggruppe zur geplanten Fußgänger-Hängebrücke zum dritten und vermutlich letzten Termin treffen. Das Büro translake, das die Moderation übernommen hat, will dabei den Entwurf für die Empfehlungen an den Gemeinderat zur Diskussion stellen. Ein Thema dürfte aber auch die Frage sein, wie in Sachen Bürgerentscheid vorgegangen werden soll.