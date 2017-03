Rottweil Gold und drei Köpfe von Heiligen sind verschwunden

Rottweil. Seit Aschermittwoch arbeiten mehrere Restauratoren an den Seitenaltären im Nordschiff des Heilig-Kreuz-Münsters. Auf den Gerüsten wird zum Teil auf mehreren Ebenen an den Altaraufbauten gearbeitet. Die Altäre sind allesamt stark verschmutzt und leiden auch unter Anobienbefall, landläufig Holzwurm genannt. Aufstehende Fassungsschichten müssen befestigt und Malschichtausbrüche wieder ergänzt werden. Die Polimentvergoldung ist an manchen Stellen im unteren Bereich der Altäre durchgerieben, an anderen Stellen unpassend retuschiert worden. Der im Münster meist rötlich gehaltene Untergrund für das Blattgold scheint deutlich durch. Das Gold ist verschwunden, nur noch die Ränder der abgeriebenen Goldblättchen sind dunkel vorhanden. Das ist die Folge von 100 Jahren gut gemeintem Abstauben. Das aufgetragene Blattgold ließ sich einst optimal polieren und täuscht an intakten Stellen auch heute noch eine Massivität des Goldes vor.