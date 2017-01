Rottweil Glückselige Narrentage mit internationaler Verkostung

Rottweil . Vor allem entlang der Sprungstrecke in der Innenstadt liegen viele internationale Gastronomiebetriebe, die für eine bunte kulinarische Vielfalt am Narrentag sorgen. Doch wie empfinden diese den Narrentag in Rottweil angesichts ihres anderen kulturellen Hintergrunds?

Das Ristorante Delfino in der Hauptstraße jedenfalls ist auf den Narrentag bereits voll eingestimmt. Hier hängen venezianische Masken neben traditionellen Larven und Fahnen in Rottweiler Farben. "Sogar als Italiener kann ich es schätzen und verstehen. Es ist fantastisch", sagt der Inhaber Mario Sanseverino. Es sei hier eine ganz andere Fasnet als in Italien, berichtet er weiter. Sie sei mit Tradition und Religion verbunden. "Es ist ganz was anderes", sagt Sanseverino weiter und fügt hinzu, dass in Italien die Tradition des "Carnevale" nur in Großstädten wie Venedig zu finden sei. Auch für den Italiener Benjamino Mascia, Inhaber des Ristorante Rotuvilla sei es immer wieder etwas Neues und Interessantes, wenn Narren sein Restaurant betreten.

Für Giovanni Detta ist es mittlerweile der dritte Narrentag. Der Inhaber des italienischen Restaurants zur Hochbrücke kann sich an diese Tage nur zu gut erinnern – insbesondere an die Elzacher Schuttig. "Sie haben hier meistens übernachtet, sich auf den Bänken ausgeruht", erzählt er und lacht. "Essen, trinken und weitermachen", so erlebt Detta die Fasnet in seinem Restaurant. Ihm gefalle das Zusammentreffen der Zünfte und die gute Stimmung. Insbesondere aber, dass die Tradition nicht verloren gehe. Persönlich ist Detta nicht sonderlich närrisch. Seine beiden Kinder hingegen leben die Rottweiler Fasnet und sind bei den Federahannes – und eines sogar noch bei den Gschell.