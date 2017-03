Rottweil GHV castet Models für Modenschau

Rottweil - Der Rottweiler Gewerbe- und Handelsverein (GHV) will mit einem großen Event am 29. April in den Frühling starten und Werbung für den Einkaufsstandort Innenstadt machen. Bei der "City Life & Style"-Show wird sich die Obere Hauptstraße in einen mit rotem Teppich ausgelegten Laufsteg verwandeln, und teilnehmende Einzelhändler werden die neuesten Fashiontrends präsentieren. Für diese Modenschau hat der GHV jetzt mit zwei Castings Models gesucht – und die Suche war erfolgreich.