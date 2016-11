Rottweil "Germania" schaut vor und zurück

Rottweil-Altstadt. In einem ersten Liederblock trugen die Sänger des Männergesangvereins zu einer harmonischen Atmosphäre bei und sangen die Lieder: "Wie lieblich schallt", "was perlt im Glase, was perlt im Becher", und "auf ein Wohl, dem funkelnden Becher".

Die Wirtsleute Achim und Gabi hatten sich für diesen Abend besonders viel vorgenommen und servierten ein Reh. Der Vorsitzende des Männergesangvereins, Edwin Maier, nutzte die Gelegenheit vor dem Abendessen einen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr zu werfen. Er erwähnte dabei die beiden Konzerte bei der "Sommerlichen Serenade" mit dem Droste-Hülshof-Gymnasium und die "Geistliche Abendmusik" mit der Mädchenkantorei in der Pelagius Basilika. Der Probenaufwand für beide Konzerte war enorm und für die Sänger sehr anstrengend.

Vorsitzender bedankte sich für das Engagement