Rottweil Gegen Depressionen hilft nur eine Behandlung

Im Unterschied zu einer gelegentlichen depressiven Verstimmung oder Traurigkeit ist es bei einer Depression kaum möglich, ein normales Leben zu führen. Gedanken, Gefühle, Verhalten und körperliche Vorgänge sind stark verändert. Diese Depression verschwindet nicht einfach wieder, sondern muss von einem Arzt behandelt werden. Ärzte können eine Therapie und Medikamente dagegen verschreiben.

Es nehmen sich etwa drei Mal so viele Männer das Leben wie Frauen. Das persönliche Umfeld leidet ein Leben lang unter Suizid. Um die Öffentlichkeit auf die weitgehend verdrängte Problematik der Suizidalität aufmerksam zu machen, wird alljährlich der Welttag der Suizidprävention veranstaltet. Dieser wurde von der International Association for Suicide Prevention (IASP) und der Weltgesundheitsorganisation WHO das erste Mal für den 10. September 2003 ausgerufen. Die Autorin ist Schülerin der Klasse WG 11 der Beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz.