Rottweil Fusion schafft Vorteile in der Verwaltung

Kreis Rottweil. Zunächst haben die beiden Innungen in ihren getrennten Mitgliederversammlungen den geplanten Zusammenschluss beschlossen. In der gemeinsamen Fusionsmitgliederversammlung in der Bildungsakademie Rottweil erfolgte dann die einstimmige Beschlussfassung zum Zusammenschluss.

Die neue Innung nennt sich künftig Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Tuttlingen-Rottweil mit Sitz Tuttlingen und Geschäftsführung bei der Kreishandwerkerschaft Tuttlingen. Das neue Innungsgebiet erstreckt sich auf die Landkreise Rottweil und Tuttlingen. Jeweils 45 Betriebe aus dem Landkreis Rottweil und aus dem Landkreis Tuttlingen bilden nunmehr die 90 Betriebe starke Innung.

Durch diese Fusion können administrative Vorgänge und Strukturen gebündelt werden. Obermeister der neuen Innung ist Harald Frick aus Tuttlingen.