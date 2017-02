Rottweil Früh übt sich

Rottweil. Ab März bietet sich jungen Familien erneut die Gelegenheit, mit ihren Kindern an der frühen elementaren Musikausbildung der Musikschule Rottweil teilzunehmen. Die Musikspiele für zwei- bis dreijährige Kinder eröffnen einen nachhaltigen Zugang zur Welt der Klänge und Rhythmen und fördern ganzheitlich die körperliche und geistig-seelische Entwicklung der Kinder, heißt es in der Pressemitteilung. Einfühlsam und altersgerecht wecke die Musiklehrerin Nele Kaletta bei den Kleinen Interesse und Freude an der Musik.