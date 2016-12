Rottweil/Freudenstadt Zweieinhalb Jahre Haft für Reichsbürger

Als der Angeklagte bei seinem Schlusswort nochmals ins Fabulieren gerät über seine Sicht der Welt und den Untiefen, in denen man sich schnell unverschuldet verfangen könne, und auch nochmals von gültigem Recht (vor allem das ab 1878) und geltendem Recht ("seit Eröffnung der BRD, deren Rechtssystem ich weitgehend ablehne") schwadroniert, scheint Rechtsanwalt Wilfried Clödy förmlich in sich zusammenzusacken. Zuvor hatte der Pflichtverteidiger festgestellt: "Sein Gedankengerüst ist nicht zu durchschauen." Mit "das ist ein tragischer Fall, der nicht in eine JVA gehört", beendete er sein Plädoyer.

Skurrile Mahnbescheide über 950.000 Euro

Wie schwierig die Urteilsfindung in einem solchen ungewöhnlichen Verfahren ist, war bereits zum Prozessauftakt in einer längeren angestrengten Diskussion zwischen Heuer und dem psychiatrischen Sachverständigen Professor Henner Giedke deutlich geworden. Während letzterer dem Angeklagten trotz dessen häufigem Abdriften in eine seltsame Gedankenwelt eine absolute Schuldfähigkeit attestierte, führte Heuer Argumente für die Annahme krankhafter Wahnvorstellungen ins Feld.

Oberstaatsanwalt Christian Kalkschmid bekundete bei seinem Plädoyer viel Sympathie für den Giedke-Standpunkt. Die Kleine Strafkammer schloss sich bei seinem Urteil, in das noch einige deutlich unwesentlichere Straftatbestände einbezogen sind, schließlich dieser Einschätzung und auch der Strafmaßforderung des Staatsanwalts an.

Wolfgang Heuer betonte bei der Begründung, dass eine Beurteilung in einem solch speziellen Fall eine ganz besondere Herausforderung darstelle. Der als vollendet anzusehende Computerbetrug sei in Verbindung mit einer von vornherein feststehenden Selbstschädigung (jeder der 38 in die Welt gesetzten Mahnbescheide war mit einer Gebühr von 2578 Euro verbunden; auch deshalb sieht sich der nahezu mittellose 66-Jährige einer Schuldenlast von knapp 100.000 Euro gegenüber) vonstatten gegangen. "Das wusste er, das ist das bizarre". Damit habe er sich und seine Familie ruiniert.

Ob mit dem jetzt beendeten Prozess die Zahl der Sympathisanten des einst in seinen Kreisen als Guru gehandelten 66-Jährigen bröckelt? Gestern jedenfalls waren nur noch zwei Brüder im Geiste im Saal. Gerade jenen, die sich von der Homepage von W.P. einfangen ließen, hätten bei dem Prozess die Augen geöffnet werden können zu der Scharlatanerie, mit dem der Mann sich in seiner narzisstischen Veranlagung immer wieder als Weltverbesserer positionieren wolle.