Rottweil Frauen wollen Spaß statt Wettbewerb

Eine weitere These: "Männer überschätzen sich tendenziell, Frauen neigen dazu, sich zu unterschätzen." In der Arbeitswelt habe das laut Erler zur Folge, dass "Frauen fleißige, kompetente, tüchtige Arbeitsbienen sind und sich nicht gerne hervortun". Sie betonte: "Frauen strahlen nicht so gerne Dominanz aus, auch wenn sie sehr kompetent sind. Es ist deshalb wichtig, gut arbeitenden Frauen größere Aufgaben zuzutrauen, ihnen mehr Verantwortung zu übergeben. Frauen lernen hervorragend im Tun, sie wachsen schnell in die Rolle hinein." So habe es damals in ihrem Unternehmen funktioniert, so könne es auch bei anderen gehen, ist sie überzeugt. Dabei sei es wichtig, meinte Erler, Führung als Unterstützung zu definieren. Es gehe nicht darum, zu kontrollieren und auf die anderen aufzupassen, sondern vielmehr darum, zu koordinieren, zu unterstützen, die Firma mit guten Ideen weiterzubringen.

Eine große Chance für mehr Frauenfreundlichkeit und Work-Life-Balance sieht Erler im Wandel des Familienmodells: "Bei vielen Männern ist der Wunsch gewachsen, mehr mit ihren Kindern zu erleben. Oft sind beide berufstätig, und für beide ist Familie wichtig".

Am Ende des offenen und lockeren Vortragsabends gab es die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Viele wertvolle Impulse konnten die Zuhörer mitnehmen – und auch die anwesenden Männer waren begeistert.