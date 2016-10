Rottweil Frauen ticken anders – zum Glück

Rottweil. Das große Frauen-Event wurde im Zimmertheater von Organisatorin Ulrike Lehmann und Oberbürgermeister Ralf Broß eröffnet. Die Botschaft der Veranstalterin: Frauen ticken anders und müssen lernen mit ihrer Authentizität zu punkten und von ihren Stärken zu profitieren. Diesen Impuls griff auch Ralf Broß auf: "Frauen gehen anders auf die Themen zu. Sie haben ein Gespür für Unterbewusstes, für Emotionen und sorgen für Harmonie in einer Gruppe, können diese zusammenhalten." Broß sprach auch aktuelle Probleme wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf an und hob die Erfolge der Stadtverwaltung in diesem Bereich hervor. Er zeigte sich überzeugt: "Der Wib-Kongress als eine der größten Veranstaltungen für Frauen in der Region ist auf dem guten Weg." Er fand vor allem die Idee gelungen, mit dem Ladies Day den Einzelhandel und die Gastronomie zu involvieren und ein Rahmenprogramm mit Shopping und Sonder-Angeboten auf die Beine zu stellen.

Auch die Teilnehmerinnen waren vom Angebot begeistert. In den vielen Vorträgen und Workshops konnten sie erfolgreiche Frauen live erleben und viele Impulse und praktische Tipps mitnehmen. Ob beim Thema Business-Couture und Stil, Selbstführung oder Unternehmensorganisation – die Referentinnen ermutigten, Neues auszuprobieren, aber sich selbst dabei treu zu bleiben.

Am Abend sprach Kirsten Klomfass, Interimsmanagerin und Unternehmensberaterin, über das Leben in einer Führungsposition. Sie machte klar: Führen heißt nicht nur gestalten und bewegen, es bedeutet auch schwierige Aufgaben zu lösen, Kompromisse einzugehen, andere zu motivieren und manchmal auch unangenehme Entscheidungen zu treffen.