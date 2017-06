Rottweil Fragen an Politiker sprudeln nur so heraus

Seit April befassen sich Teilnehmer des politischen Bildungsangebots der BruderhausDiakonie in Fluorn sowie im inklusiven Café im Kapuziner in Rottweil jeweils einmal im Monat mit dem Thema Bundestagswahl.

Am morgigen Samstag treffen sich die Teilnehmer aus Fluorn und Rottweil im inklusiven Café, um gemeinsam die inklusive Wahlveranstaltung am Freitag, 21. Juli, mit den Vertretern von CDU, SPD, den Grünen und FDP vorzubereiten. Bei dieser Wahlveranstaltung sollen Menschen mit und ohne Behinderung die Möglichkeit haben, mit den Politikern direkt ins Gespräch zu kommen und die Fragen, die sie persönlich für besonders wichtig erachten, zu stellen.

Am Mittwochabend widmen sich Daniela, Ursula, Eugen, Richard und Wolfgang zusammen mit Lisa Wößner den Grünen und der FDP sowie den politischen Zielen und Inhalten dieser Parteien. Und es ist erstaunlich, mit welcher Begeisterung sie bei der Sache sind, wie gut sie die Parteien kennen und wie sorgfältig sie beobachten und bewerten. Besonders genau betrachten sie die Aussagen der Parteien zu den Themen Inklusion und Integration von Menschen mit Handicaps. Unter der Überschrift Gleichberechtigung betont einer der Teilnehmer: "Alle Menschen sollten in einem Dorf integriert werden, egal ob behindert, ob aus dem Ausland, ob Frau, Mann oder Kind. Um das zu erreichen, müssen alle an einem Strang ziehen." Barrierefreiheit ist für sie ein ebenso wichtiges Thema und so nehmen sie eine eigene Einrichtung der BruderhausDiakonie ins Visier, die fehlende Rampe am "Gustav’s Eck" in Winzeln. Die Teilnehmer der Runde fragen sich zudem, warum so wenig Betriebe Behinderten eine Chance geben, bei ihnen zu arbeiten.

Ursula, die selbst Erfahrungen in der Pflege von Angehörigen hat, ist überzeugt, dass Behinderte durchaus in der Lage sein können, bei der Pflege von kranken und alten Menschen zu helfen. "Alle sprechen vom Pflegekraftmangel. Warum stellt man nicht auch mal Behinderte ein, welche die ausgebildeten Pflegekräfte unterstützen?" So wird ein Themenfeld nach dem anderen durch diskutiert und die entsprechenden Fragen daraus abgeleitet.

Die Politiker werden sich am 21. Juli unter anderem mit Fragen zu den Themen "Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen", "Inklusion in Schule, Beruf und Gesellschaft", "Landwirtschaft" "Sicherheit in der Gesellschaft", "Mindestlohn in Werkstätten für Menschen mit Behinderung", "Barrierefreiheit" (Busverbindungen im Dorf sind schlecht und für Rollstuhlfahrer oft nicht nutzbar, Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden), "Rente", "Vereinbarkeit von Familie und Beruf", "Erneuerbare Energien" und "Krankenversicherungen" auseinandersetzen müssen.

Die Politiker können damit rechnen, dass gerade die Menschen mit Behinderung sehr genau hinhören werden, was und wie auf diese Fragen geantwortet wird,. Außerdem droht den Politikern auch mal die rote Karte, wenn sie nicht in leicht verständlicher Sprache antworten.