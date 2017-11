Rottweil Fans feiern Gregor Meyle auf Test-Turm

Rottweil - So was gibt’s nicht alle Tage: Ein Konzert in 232 Metern Höhe ist an sich schon eine besondere Angelegenheit. Wenn man dann in fast intimem Rahmen auftritt, nur rund 100 Fans um sich weiß, dann nimmt so ein Abend schon die Züge eines Treffens im Freundeskreis an. Und für diesen hatte Gregor Meyle am Donnerstag den richtigen Ton auf Lager.