Rottweil Fairer Tourismus für alle von Vorteil

In einigen Fällen unter anderem Lärm, Müll, steigendes Verkehrsaufkommen, Kosten für die Beseitigung von Schäden durch den Tourismus, steigende Mieten und Immobilienpreise, gelegentlich auch mehr Kriminalität und Prostitution.

Können in Rottweil geplante Projekte wie die Hängebrücke dennoch auch Anstoß für positive Veränderungen sein?

Das hängt davon ab, wie intensiv sich die Stadtplanung mit dem Thema auseinandersetzt und eben auch entsprechende Nachhaltigkeitsexperten konsultiert.

Wie kann man als Einzel person zur Lösung der Probleme beitragen?

Als Anwohner kann man die Behörden immer wieder daran erinnern, dass die ­ständigen Bewohner durch den Tourismus nicht ­beeinträchtigt werden sollten. Als Tourist sollte man sich einfach benehmen wie ein Gast.

Ist fairer Städtetourismus automatisch mit mehr Aufwand oder höheren Kosten verbunden?

Nicht notwendigerweise. Vor allem, wenn man den Kosten für die Steuerung der Touristenströme die kompletten externen Kosten für die Abwicklung dieser Ströme ohne jede Kontrolle gegenüberstellt.

Wer profitiert von fairen Konzepten für den Städtetourismus?

Alle.

Sie unterstützen auch Pro jekte in Guatemala und Peru. Wie geht man in die sen Ländern im Vergleich zu Deutsch land mit dem The ma Tourismus um?

Dort wird noch viel weniger geplant. Man ist froh über jeden Touristen und kennt (leider) noch keine Grenzen. Die Fragen stellte Jonas Armbruster.