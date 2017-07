Rottweil Eliza erobert die Herzen im Bockshof

Selbstverständlich gibt es in "My Fair Lady" viel Tanz und Musik. Die mitreißenden Melodien von Frederick Loewe spielt das Zwei-Mann-Orchester (Werner Nörenberg und Dorin Grama) schwungvoll und mit Leichtigkeit. Was die Inszenierung ganz besonders macht, ist der lokale Bezug zu Rottweil: Da passiert so einiges in der Schramberger Straße, auch andere Orte und Namen bleiben nicht unerwähnt.

Die eigentliche Geschichte, die George Bernard Shaws Schauspiel "Pygmalion" entstammt, ist weltbekannt: Eliza Doolittle, ein armes Straßenmädchen, das in Staatsmanns Produktion allerdings Würstchen statt Blumen verkauft, wird zum Objekt einer Wette zwischen Phonetikprofessor Henry Higgins und Oberst Pickering. Higgins nimmt die Herausforderung an, die "Rinnsteinpflanze" Eliza – die in einem für ihn besonders schrecklichen Straßenjargon spricht – durch hartes Sprachtraining in nur sechs Monaten zu einer feinen Dame zu machen und auf dem Diplomatenball erfolgreich als Herzogin auszugeben. Der Unterricht beginnt und wird schnell einer Dressur ähnlich, doch der Fortschritt lässt auf sich lange warten ("Es grient so grien, wenn Spaniens Blieten bliehn."). Das treibt den Professor fast in den Wahnsinn. Er wird immer strenger, zynischer, fordernder – und scheint dabei völlig vergessen zu haben, dass sein Versuchsobjekt, Eliza, auch Gefühle, Träume, Sehnsüchte hat.

Den überheblichen Professor und Junggesellen Higgins spielt Sergej Czepurnyi überzeugend. Neu im Ensemble ist auch Helmut Jakobi, facettenreich als Elizas Vater. Die fantastische Karoline Trübenbach spielt Eliza – eine Eliza, die sich emanzipiert und immer selbstbewusster wird, die sich nicht kleinmachen lässt und gegen herablassende Kommentare des Professors wehrt. Im Spiel genauso wie im Gesangspart ausdrucksvoll: Bagdasar Khachikyan als verständnisvoller Oberst Pickering und verliebter Freddy Eynsford-Hill.

Mit "My Fair Lady" ist dem Zimmertheater eine Inszenierung gelungen, die nicht nur schön und nett ist: Sie schafft auch Raum für Fragen. Kann man einen Menschen formen, damit er den Vorstellungen – des Professors, der Familie, der Gesellschaft – entspricht? Ist kultivierte Sprache wirklich eine Eintrittskarte zur besseren Welt? Wo beginnen Identitätsverlust und Selbstverleugnung? Und ist man in der "höheren Gesellschaft", nicht auch einsam?

Den philosophischen Part übernimmt am Ende die Wirtin Georgette und macht sich Gedanken über die Widersprüche in der Welt, so wie sie es versteht: "Es ist nämlich sauviel sauungerecht." Alles in allem eine großartige Produktion mit brillanten Schauspielern – ein unbedingt empfehlenswerter Abend.