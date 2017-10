Rottweil Einblicke in den möglichen Traumberuf

In einem ganz anderen Bereich waren Louisa Märländer und Emilia Schleich unterwegs. Sie tätigten ihr einwöchiges Bogy-Praktikum im Amtsgericht in Oberndorf und waren ziemlich begeistert davon. Die beiden durften in Gerichtsverhandlungen sitzen, bekamen Einsichten in Akten, lernten den Ablauf in einem Amtsgericht kennen, und ihnen wurden die verschiedenen Berufsfelder im Bereich Jura vorgestellt.

Der Grund für ihre Wahl hat mit dem Ausflug ihrer Klasse im vergangenen Schuljahr zu tun. Dabei gingen sie mit ihrem Gemeinschaftskundelehrer Rüdiger Christ nach Rottweil in eine öffentliche Gerichtsverhandlung – und fanden es sehr spannendend.

Für Emilia ist ein Beruf in diesem Bereich definitiv eine Option, und auch Louisa ist sehr daran interessiert. Beide halten das Bogy-Praktikum für wichtig, Emilia fände es in der elften Klasse jedoch sinnvoller. Denn viele Stellen, bei denen sie sich beworben hatte, meinten, sie sei noch zu jung. Trotzdem waren beide froh, dort zu sein, da sie einen großen Einblick von ihrem Traumberuf bekamen und gut aufgenommen wurden.

In einem Punkt waren sich alle einig: Das Bogy-Praktikum ist sinnvoll und wichtig für die Schüler. Es brachte jedem vielfältige Erfahrungen, Eindrücke und gemeisterte Herrausforderungen und war für alle eine Bereicherung für die Berufswahl. Eine endgültige Entscheidung fiel noch nicht bei jedem, aber der ungefähren Richtung seiner beruflichen Zukunft müsste jeder ein Stück näher sein. Die Autorin absolviert ihr Praktikum in der Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten in Rottweil.