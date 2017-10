Rottweil Ein Päckchen von Franz Hohler

Rottweil (hf). Im Rahmen seiner Literaturreise im Südwesten wird der Schweizer Autor Franz Hohler in Rottweil lesen. Am Donnerstag, 9. November, liest er im Festsaal des Alten Gymnasiums aus seinem 2017 erschienenen Roman "Das Päckchen", einen Tag zuvor liest er in Tuttlingen während des dortigen Literaturherbstes. Die Autorenlesung in Rottweil ist eingeschoben worden als Ersatz für das wegen Krankheit nicht stattgefundene Deutsch-Schweizer Autorentreffen in diesem Jahr.