Rottweil Ein multikulturelles Oratorium geplant

In diesem Jahr werden neue musikalische Schwerpunkte gesetzt: Zur musikalischen Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest soll nach dem Motto "Feliz Navidad" ein Programm mit dem Schwerpunkt multikultureller Weihnacht zu Gehör gebracht werden.

Unter dem Titel "In the Bleak Midwinter" findet eine Begegnung mit Selma Lagerlöf und O. Henry statt, deren romantische Weihnachtserzählungen in einen großen musikalischen Zusammenhang gebettet werden sollen. Die Musik dazu ist sehr vielgestaltig gehalten: adventliche und weihnachtliche Melodien aus den verschiedensten Kulturkreisen der Welt (England, Amerika, Spanien, Afrika, Jamaika, Alpenland, Italien) sollen die Einheit in der Verschiedenheit symbolisieren.

Von Peter Auginski für Sprecher und Chor eingerichtet, soll auf dieser Basis ein multikulturelles Weihnachts-Oratorium aufgeführt werden.