Rottweil Duo mit viel Erfahrung

Nikolaos Marangos, 55 Jahre alt, studierte Humanmedizin in Athen. Er war 1987 bis 1993 Assistenz- und Facharzt der HNO-Klinik der medizinischen Hochschule Hannover, wo er 1988 zum Doktor der Medizin promovierte. Anschließend war er Oberarzt und leitender Oberarzt der HNO-Klinik an der Universität Freiburg.

2000 wechselte Marangos an die Uni Mainz. Von 2003 bis 2005 war er Professor für HNO-Heilkunde in Thessalia in Griechenland. Anschließend gründete er das Zentrum für HNO-, Kopf-Hals- und Schädelbasischirurgie in Athen.

Team deckt alle Bereich ab