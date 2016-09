Rottweil Drei Crashs im Regen

Kurz nach 9 Uhr geriet laut Polizeimitteilung ein Autofahrer zwischen Tuningen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und prallte in die Schutzplanken. Etwa eine Stunde später schleuderte ein weiteres Auto zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Villingen-Schwenningen mehrfach in die Schutzvorrichtungen.

Auch in der Gegenrichtung, zwischen Geisingen und dem Dreieck Bad Dürrheim, war ein Autofahrer gegen 10.30 Uhr in Anbetracht des heftigen Regens zu schnell unterwegs, kam mit den Leitplanken in Kontakt und blieb mit seinem total beschädigten Wagen schließlich im Grünstreifen der Autobahn stehen.

Alle Unfallfahrer sind trotz des Wetters zu schnell unterwegs