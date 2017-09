Rottweil Drängend, doch nicht marode genug

Nun orientieren sich Gemeinderat und Stadtverwaltung auf dem Grat zwischen Wunsch und Wirklichkeit seit jeher am finanziell und personell Machbaren. Ein Projekt wird mitunter auch auf später geschoben, wenn sich Änderungen abzeichnen – etwa auch durch neue Zuschussmöglichkeiten. In dieser Hinsicht beschwichtigte denn Bürgermeister Christian Ruf die Ausschussmitglieder: Neckartalradweg und -brücken oder das Thema Verkehr böten sich in Zusammenhang mit der Gartenschau an. Fachbereichsleiter Lothar Huber brachte in Erinnerung, "dass wir dann zum Glück zehn Jahre Zeit haben". Und Weiss dürfte beruhigt sein durch die Ankündigung Hubers, dass ein Ideenwettbewerb für das Feuerwehrareal an der Schlachthausstraße bereits in Arbeit sei.