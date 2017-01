Rottweil Die Lösung liegt im Donautal

Die Bewohner der Imster Straße haben andere Sorgen. Sie sind ganz nah dran an der "Spitalhöhe" – näher als manchem lieb ist. Welche Lärmbelastung auf sie – und auch die neuen Bewohner – zukommt, wurde von einem Gutachter geklärt. Neben dem ohnehin erhöhten Verkehrsaufkommen durch Autos wird die Spitalhöhe auch an die Stadtbus-Linie in Richtung Hausen über die Imster Straße und den Kreisverkehr angeschlossen. "Das führt natürlich zu einer wahrnehmbaren Erhöhung des Lärmpegels", so Sabine Geerds vom Büro Planstatt Senner. In der nördlichen Imster Straße betrage die Erhöhung 0,4 bis 1,1 Dezibel. Die Stadt will lärmmindernde Maßnahmen prüfen. In den Sammelstraßen im Baugebiet müsse teilweise mit Schallschutzfenstern gearbeitet werden. Insgesamt sei die Lärmbelastung aber "vertretbar". In der neuen "Sammelstraße Nord", die laut Plan unterhalb des Wasserturms von West nach Ost verläuft, wird eine Bushaltestelle eingerichtet, in diesem Bereich sind große Grundstücke (bis 3000 Qua­dratmeter) für Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Ebenfalls im nördlichen Bereich befindet sich die neue Kindertagesstätte, die über eine Sackgasse erschlossen werden soll, um für mehr Sicherheit zu sorgen.

Diesen und weitere Änderungen stimmten die Stadträte zu. Jetzt geht der Bebauungsplanentwurf in eine erneute "verkürzte Offenlage", hier können wieder Stellungnahmen eingebracht werden – während mehr als hundert Bauwillige auf den Start der Erschließung warten. Angesichts der bereits vorliegenden seitenlangen "Anregungen" des Regierungspräsidiums Freiburg zeigte sich Karl-Heinz Weiss (FWV) genervt: "Man fragt sich schon, wie man da in Deutschland das Wohnproblem lösen soll."