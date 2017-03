Rottweil Die Kläranlage wird 100 Jahre alt

Rottweil. Abseits des öffentlichen Bewusstseins gibt es die vom ENRW Eigenbetrieb Stadtentwässerung betriebene Kläranlage In der Au. 1917 wurde in Rottweil die erste Kläranlage errichtet. Zum Jubiläum soll die Geschichte der Abwasserentsorgung in Rottweil in einer kleinen Serie vorgestellt werden. Auftakt ist die Antike.

Für den hohen hygienischen Standard im klassischen Altertum lassen sich zahlreiche Belege finden. Bereits 3000 vor Christus kannten die Sumerer Toiletten und Bäder. Ebenso gab es Abwasserkanäle in den gepflasterten Straßen. 200 Jahre später hatten die Bewohner Mesopotamiens, dem heutigen Irak, Abwasserbehandlungsanlagen. 2000 vor Christus wurden auf Kreta im Palast von Knossos ein Latrinensystem und Abwasseranlagen entwickelt. 600 vor Christus galt Babylon als die prunkvollste Stadt der Welt. In dieser einstigen Metropole waren 1450 Kilometer Wasser- und Abwasserleitungen verlegt. Zum Vergleich: unter Rottweil befinden sich derzeit rund 200 Kilometer Abwasserleitungen. 500 vor Christus existierten in Athen bereits die ersten Fäkalien- und Sickergruben. 200 vor Christus kannte man in Pompeji schon wassergespülte Sitztoiletten und 150 vor Christus verfügten in Griechenland die meisten wohlhabenden Bürger bereits über eine Toilette.

Interessant für Rottweil sind die Bemühungen der Römer um eine funktionierende Abwasserentsorgung. Immerhin entstand in den Jahrzehnten ab 73 nach Christus auf dem Stadtgebiet von Rottweil die römische Siedlung Arae Flaviae. So bauten die Römer bereits 400 vor Christus in Rom die "Cloaca Maxima", die in Teilen noch heute in Funktion ist. Schon 32 vor Christus gelangte das Abwasser in Rom in riesige Rückhaltebecken, und Sklaven reinigten regelmäßig die Abwasserkanäle.