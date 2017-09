Rottweil Die Grünen sprechen sich Mut zu

Kreis Rottweil. Wie Kassierer Alexander Rustler bei der Kreisversammlung im Gasthaus Zum Spunden in Schramberg bekräftigte, hätten die Grünen seiner Meinung nach die Zukunftsthemen, und ohne sie ginge es nicht. "Trotzdem strömen uns die Wähler nicht so zu wie der FDP. Das wundert mich", sagte Rustler. Eine plausible Erklärung hierfür hatte Bundestagskandidat Volker Goertz parat. "Bei der FDP ist alles auf Christian Lindner ausgelegt. Die Liberalen haben sich ein neues Image gegeben und darauf fahren die Wähler ab".

Bis zur Bundestagswahl, so Bundestags-Direktkandidat Hubert Nowack, habe man noch einiges vor. Von Umfragen lasse er sich nicht täuschen. Für ihn sei es wichtig, die Wähler mit guten Argumenten zu überzeugen. Bei der Windkraft gebe es Bürgermeister, die seien dafür, weil die Rotmilan-Population dadurch zunehme. Andere seien dagegen, da Windräder den Rotmilan gefährdeten. Wiederum andere störten sich am Lärm. Es komme darauf an, wie man mit dem Thema umgehe. Wenn man den Rotmilan wirklich schützen wolle und deshalb auf den Bau von Windkraftanlagen verzichte, dann müsste auf den Autobahnen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 Stundenkilometer eingeführt werden, so Nowack. Generell würde aber ein Tempolimit zu mehr Sicherheit beitragen.

Mittlerweile hätten sich viele Parteien den Umweltschutz auf die Fahne geschrieben. "Aber wir haben schon vor 40 Jahren die Atomkraft angeprangert", erinnerte der Bundestagskandidat und verwies auf die Wahlparty im "Bären" in Deißlingen, wo "der Ortsverband mit einem lachenden Auge hinausgehen wird".